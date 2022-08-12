Англійська мова в Україні може отримати особливий статус

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. Про це повідомляє прес-служба відомства.

На думку першого заступника Міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва прийняття закону розширить застосування англійської мови та сприятиме інвестиційній та туристичній привабливості України.

«Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про Європейське життя. Це також допоможе формуванню суб’єктності України у світових глобалізаційних процесах», – зазначив Карандєєв.

Законопроектом передбачено:

встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Для роботи над майбутнім законом міністерство планує створюється міжвідомчу робочу групу. До мають увійти народні депутати України, представники державних органів та громадськості. Після пропозицій робочої групи проект закону планують обговорити з громадськістю, а потім подати на затвердження Кабміну.