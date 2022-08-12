В Німеччині готують візит Штайнмаєра до України

На запрошення Володимира Зеленського до України планує приїхати Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Німецька сторона наразі працює над організацією його візиту. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Укрінформу.

"Мої колеги в Німеччині над цим працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, – цей візит буде", - зазначила Анка Фельдгузен.

На даний момент вона не може назвати точну дату візиту, та висловила сподівання, що це відбудеться скоро.