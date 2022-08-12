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2022-08-12
В Німеччині готують візит Штайнмаєра до України
З датою поки не визначились
Штайнмайєр приїде до Києва© lvz-online.de
На запрошення Володимира Зеленського до України планує приїхати Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Німецька сторона наразі працює над організацією його візиту. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Укрінформу.
"Мої колеги в Німеччині над цим працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, – цей візит буде", -
На даний момент вона не може назвати точну дату візиту, та висловила сподівання, що це відбудеться скоро.
Артем Руденко, ZN.ua