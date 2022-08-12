Умови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюанси

З 1 липня для в'їзду до Таїланду більше не потрібно завчасно оформляти Thailand Pass. Тепер можна в'їхати або з сертифікатом про вакцинацію, або з ПЛР-тестом, зробленим не більш як за 72 години до в'їзду (підходить також антиген-тест).

Про це йдеться в пресрелізі Туристичного Управління Таїланду (ТАТ) в Україні, інформує Апостроф.

Також у туристів більше не вимагатимуть обов'язкової страховки для лікування коронавірусу у розмірі $10000. Разом з тим, місцева влада все ж рекомендує мати при собі стандартну туристичну страховку.

"Ми розуміємо, що українці могли пропустити цю інформацію про спрощення в’їзду до Королівства Таїланд через війну, але попри теперішній біль і виклики, представництво ТАТ в Україні вірить у найкраще і разом з українськими туроператорами вже долучається до розробки туристичних пакетів до гостинного Таїланду на зимовий сезон 2022-2023, поки що з польотною програмою із сусідніх з Україною європейських країн", - повідомив Ніколас Дімітров, представник Туристичного Управління Таїланду в Україні.

Українці можуть перебувати у Королівстві Таїланд строком до 30 днів без оформлення візи зі зручною можливістю продовження візиту на місці ще на 30 днів. Для більш довгострокового перебування в країні потрібно оформити візу.


Іван Троянов, Апостроф





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