Нідерланди долучилися до навчання українських військових

Нідерланди слідом за рядом інших країн долучилися до програми підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Навчання розпочнеться вже в серпні. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

«Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців української армії. Голландський персонал розпочне свою місію цього серпня. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога», - заявив Міністр оборони.

Також, Олексій Резніков подякував Міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен за дружбу та підтримку.