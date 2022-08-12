Нідерланди долучилися до навчання українських військових

Нідерланди слідом за рядом інших країн долучилися до програми підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Навчання розпочнеться вже в серпні. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.
«Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців української армії. Голландський персонал розпочне свою місію цього серпня. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога», - заявив Міністр оборони.
Також, Олексій Резніков подякував Міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен за дружбу та підтримку.
The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy. Dutch personnel will start their mission this August. The more well-trained fighters we have, the closer our victory. Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support. ?????