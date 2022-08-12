Нідерланди долучилися до навчання українських військових

Підготовка розпочнеться в серпні

Нідерланди долучилися до навчання українських військових
Армія Нідерландів поділиться досвідом з українцями
© Ministry of Defense of the Netherlands

Нідерланди слідом за рядом інших країн долучилися до програми підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Навчання розпочнеться вже в серпні. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

«Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців української армії. Голландський персонал розпочне свою місію цього серпня. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога», - заявив Міністр оборони.

Також, Олексій Резніков подякував Міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен за дружбу та підтримку.

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.
Dutch personnel will start their mission this August.
The more well-trained fighters we have, the closer our victory.
Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.
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— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022


Артем Руденко, ZN.ua





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