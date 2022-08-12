В окупованому Старобільську підірвали автівку з місцевим колаборантом

Так званий «начальник МРЕО» потрапив до лікарні

В окупованому Старобільську підірвали автівку з місцевим колаборантом
На Луганщині знищують колаборантів
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

В окупованому Старобільську Луганської області підірвано автівку з місцевим колаборантом, який займав посаду так званого «начальника МРЕО». Про це повідомляє голова Луганської області Сергій Гайдай.

«Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом…», - зазначає Гайдай.

Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

За інформацією очільника регіону, наразі зрадник знаходиться в лікарні.

«Не буде вам спокою на нашій землі! Старобільськ - це Україна!», - додав голова області.


Артем Руденко, ZN.ua





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