У рф хочуть створити спецтабори для вкрадених українських дітей

У росії хочуть створити на Кавказі спецтабори для вкрадених українських дітей.

Таку ідею просуває одеський екс-депутат Ігор Дмитрієв, який втік до Росії.

Він написав, що хоче: «звозити дітей із зайнятих ЗС РФ українських територій до Домбаю, щоб і від війни їх відволікти, і "м'яку силу" спробувати».

Дмитрієв хоче "змішати українських та російських дітей в одній групі", щоб вони "знайшли спільну мову".



Мається на увазі, що в "таборі" діти будуть піддаватися впливу путінської пропаганди.

Вивозити хочуть дітей віком від 12 до 15 років із окупованих територій Херсонської та

Запорізької областей. Повідомляється, що українських дітей уже

назбиралося "близько сотні".

Дмитрієв пише, що нібито поїздка на Домбай відверне їх від "кривавих новин та батьківських нервів". За фактом дітей можуть використовувати як спосіб тиску на батьків, які залишаться в Україні.

Нагадаємо, Ігор Дмитрієв входив до скандальної проросійської партії «Батьківщина». Під час Євромайдану Ігор Димитрієв перебував з одного боку барикад із проросійськими сепаратистами.

Після «Революції гідності» Дмитрієв втік із України до терористів «ДНР», де відкрито показував, як він обстрілює українські позиції.