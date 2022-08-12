The Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемог

Супутникові знімки авіабази в Саках на окупованому українському півострові Крим не брешуть. За підрахунками, щонайменше 9 російських винищувачів були знищені. Хоча реальна кількість може бути більшою. Від деяких з машин залишилися лише обгорілі місця після низки потужних вибухів у вівторок.

Таким чином, один удар забрав п’яту частину від усіх зафіксованих бойових втрат російської авіації. За даними аналітиків Oryx, українські військові знищили вже 47 літаків ВПС РФ , - пише The Guardian . Звісно, Москва має ще десятки літаків в своєму арсеналі. Але масштаби удару і їхню пропагандистську цінність важко переоцінити.

Попри те, що це була не перша українська атака в Криму з початку війни, вона стала найбільш вагомою. І не лише тому, що вона відбулася за 177 кілометрів від лінії фронту. Вибухи прогриміли на очах у тисячів російських туристів. Відео свідчать, що росіяни, які засмагали неподалік, поспіхом тікали на тлі клубків чорного диму після вибухів. А потім вони ж створили затори, тікаючи з Криму. Українські пропагандисти не марнували час. Міністерство оборони України опублікувало відео, націлене на звичайних російських курортників. Під пісню Cruel Summer гурту Bananarama росіянам говорили, що у них було кілька варіантів, де провести літню відпустку, «але ви обрали Крим, це велика помилка».