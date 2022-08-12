The Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемог

Український удар не просто знищив численні російські літаки на окупованому півострові, він також приніс Києву велику пропагандистську перемогу, інформує ZN.ua.

The Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемог

Супутникові знімки авіабази в Саках на окупованому українському півострові Крим не брешуть. За підрахунками, щонайменше 9 російських винищувачів були знищені. Хоча реальна кількість може бути більшою. Від деяких з машин залишилися лише обгорілі місця після низки потужних вибухів у вівторок.

Таким чином, один удар забрав п’яту частину від усіх зафіксованих бойових втрат російської авіації. За даними аналітиків Oryx, українські військові знищили вже 47 літаків ВПС РФ, - пише The Guardian. Звісно, Москва має ще десятки літаків в своєму арсеналі. Але масштаби удару і їхню пропагандистську цінність важко переоцінити.

Попри те, що це була не перша українська атака в Криму з початку війни, вона стала найбільш вагомою. І не лише тому, що вона відбулася за 177 кілометрів від лінії фронту. Вибухи прогриміли на очах у тисячів російських туристів. Відео свідчать, що росіяни, які засмагали неподалік, поспіхом тікали на тлі клубків чорного диму після вибухів. А потім вони ж створили затори, тікаючи з Криму. Українські пропагандисти не марнували час. Міністерство оборони України опублікувало відео, націлене на звичайних російських курортників. Під пісню Cruel Summer гурту Bananarama росіянам говорили, що у них було кілька варіантів, де провести літню відпустку, «але ви обрали Крим, це велика помилка».


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Очільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку УкраїниОчільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку України
Блок рекламы


Похожие новости
Англійська мова в Україні може отримати особливий статусАнглійська мова в Україні може отримати особливий статус
Умови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюансиУмови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюанси
"Нечувана поразка": після вибухів у Криму в російському командуванні "полетіли голови", подробиці"Нечувана поразка": після вибухів у Криму в російському командуванні "полетіли голови", подробиці
"Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час...""Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час..."
Є кругла цифра: в Україні з початку війни ліквідували 1000 російських офіцерів - інфографікаЄ кругла цифра: в Україні з початку війни ліквідували 1000 російських офіцерів - інфографіка
Шамани Бурятії в паніці від втрат рф в Україні запитали духів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"Шамани Бурятії в паніці від втрат рф в Україні запитали духів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"
Путін може запропонувати Україні «поганий мир» вже в листопаді — британський експертПутін може запропонувати Україні «поганий мир» вже в листопаді — британський експерт
Росія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — СШАРосія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — США
Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову технікуШольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову техніку
До 40% російських офіцерів і генералів, які планували війну в Україні, усунуто з посад — ГенштабДо 40% російських офіцерів і генералів, які планували війну в Україні, усунуто з посад — Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости