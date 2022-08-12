Операція з порятунку захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом — заява сил оборони

Україна закликає світ не допустити псевдосудилища над українськими військовими

Операція з порятунку захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом — заява сил оборони
© t.me/polkazov

Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом у зусиллях зберегти їм життя, йдеться в спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників, для яких російський полон став небезпечною пасткою.

«Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на «Азовсталі» насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися. Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення», - говориться в повідомленні, яке опублікувало СБУ.

Оборонні відомства запевняють, що зараз усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога, однак росія не дотримується взятих на себе зобов’язань та планує влаштувати судилище над українськими полоненими.

«Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – Оленівки», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, підконтрольні Росії бойовики угрупування «ДНР» заявили про намір провести так званий «трибунал» над військовими «Азова», які знаходяться у поліні, у Маріуполі.

Згодом Маріупольська міська рада повідомила, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими захисниками міста.


Ірина Знась, ZN.ua





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