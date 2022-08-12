В Україну прибули ще одна партія РСЗВ М270

В Україну прибули ще одна партія РСЗВ М270
© FaceMePLS/wikimedia CC-BY-2.0

До України уже доставлена нова партія реактивних систем залпового вогню М270, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Великобританія обіцяла, Великобританія виконана! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Спасибі, шановний Бен Воллес (державний секретар Великобританії з питань оборони, - ред) і всім людям Великої Британії», - написав міністр.

Він додав, що збройні сили України вміло використають це «поповнення» на полі бою та додав, що ще більше «подарунків» надійдуть незабаром.

UK promised, UK delivered! ?????
More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the ?? people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.
P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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