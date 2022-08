В Україну прибули ще одна партія РСЗВ М270

До України уже доставлена нова партія реактивних систем залпового вогню М270, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Великобританія обіцяла, Великобританія виконана! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Спасибі, шановний Бен Воллес (державний секретар Великобританії з питань оборони, - ред) і всім людям Великої Британії», - написав міністр.

Він додав, що збройні сили України вміло використають це «поповнення» на полі бою та додав, що ще більше «подарунків» надійдуть незабаром.