WP: На Херсонщині ніщо не говорить про український контрнаступ

Українські сили не просуваються вперед, очікуючи, коли надійде необхідна зброя, інформує ZN.ua.

WP: На Херсонщині ніщо не говорить про український контрнаступ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

На лінії фронту на південному сході України майже немає ознак того, що великий контрнаступ вже готується. Тижнями західна розвідка і військові аналітики стверджували, що українська кампанія, покликана відвоювати стратегічно важливий Херсон і його околиці, неминуча. Але в окопах за кілька кілометрів від російських позицій на цьому напрямку українські солдати ховаються від дедалі потужніших обстрілів ворожої артилерії, не маючи можливостей самим йти в наступ.

«Стріляють зліва, зправа, над нашими головами», - сказав Washington Post 45-річний солдат 63-ї механізованої бригади Збройних сил України, розповідаючи про посилення російських обстрілів впродовж останнього тижня.

Вночі російські сили проводять розвідувальні місії, шукаючи слабкі місця в лінії оборони, яка простягається в сільській місцевості. Визволення Херсона стало б нищівною поразкою для амбіцій Владіміра Путіна в Україні. Область критично важлива для забезпечення прісною водою Криму. Питання води коштувало Росії мільярди рублів після того, як вона анексувала півострова в 2014 році. Також Херсонщина грає важливу роль для потенційного російського наступу в напрямку Одеси.

Але якщо Україна хоче досягти оголошеної президентом Володимиром Зеленським мети закінчити війну до кінця року, тоді час закінчується. А нинішня ситуація на місцях більше схоже на те, що ситуація може зайти в затяжний і виснажливий глухий кут. Місцеві жителі, які поїхали з сіл в Херсонській області, говорять, що Росія перекидає сили в регіон, щоб зміцнити свої позиції. Місцеві чиновники теж насторожено стежать за пересуванням ворожих військ.

«Вони вкопалися. Ми знаємо, що вони намагаються зміцнити свої позиції. Ворог сильно збільшив присутність своєї артилерії вздовж всієї лінії», - сказав голова військової адміністрації в Кривому Розі Олександр Вілкул.


Лесь Димань, ZN.ua





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