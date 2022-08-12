Окупанти напередодні обстріляли Миколаїв та область. Є загибла

Минулої доби окупанти обстріляли Миколаїв, у результаті чого пошкоджено житловий будинок, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Водночас через обстріли ворогом області є загиблі.

«Вранці, 11 серпня, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку у Корабельному районі міста. Постраждалих немає», – повідомив Кім.

Крім того, через ворожі обстріли зайнялася хвойна підстилка та суха трава в Балабанівському лісовому урочищі.

Також під постійними ворожими обстрілами перебуває Шевченківська громада. Вчора в результаті обстрілів села Зоря зруйновано два житлових будинки. Також ворожі снаряди влучили по околицях Оленівки. На щастя, ніхто не постраждав, інформує ZN.ua .

Під обстріли потрапили села Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Тут теж без жертв та постраждалих, наслідки обстрілів уточнюються.

Без постраждалих обійшлося і в селі Парутине Куцурубської громади, які росіяни також обстріляли напередодні.

Крім того, ворог постійно обстрілює Березнегуватську громаду. Вчора під обстріли знову потрапили села Лепетиха та Кавказ. Ввечері внаслідок обстрілів смт Березнегувате загинула жінка. Також пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація уточнюється.

«11 серпня, близько 18:00 були обстріли за межами с. Широке та в межах с. Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також вночі, 12 серпня, близько 01:00 були обстріли за межами населених пунктів на території всієї громади. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – підсумував Кім.