Newsweek: Ексдиректор MI6 розповів, яким буде «неприємний» кінець Путіна
За словами британського розвідника, російський автократ не залишив собі жодного шансу на спокійну і заможну пенсію, інформує
Довге правління Владіміра Путіна в Росії закінчиться або через проблеми зі здоров’ям, або через втручання іншої російської групи, яка буде претендувати на владу.
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«Як і у випадку інших великих диктаторів, я сумніваюся, що він хоч колись зможе насолодитися плодати своїх нечесних здобутків. В Україні він припустився страшної помилки. Важко передбачити, яким буде її результат. Але його чекає неприємний кінець», - сказав Деарлов.