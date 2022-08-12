Newsweek: Ексдиректор MI6 розповів, яким буде «неприємний» кінець Путіна

За словами британського розвідника, російський автократ не залишив собі жодного шансу на спокійну і заможну пенсію, інформує ZN.ua.

Newsweek: Ексдиректор MI6 розповів, яким буде «неприємний» кінець Путіна
© Офіційний сайт Кремля

Довге правління Владіміра Путіна в Росії закінчиться або через проблеми зі здоров’ям, або через втручання іншої російської групи, яка буде претендувати на владу.

Як пише Newsweek, в цьому впевнений колишній директор MI6 Річадр Деарлов. На його думку, Путін не зможе залишити президентське крісло і насолоджуватися «комфортною пенсією» попри те, що за всі ці роки він накопичив дуже велике багатство. В 2017 році директор компанії Hermitage Capital Management Білл Броудер оцінив багатство російського автократа в 200 мільярдів доларів.

«Як і у випадку інших великих диктаторів, я сумніваюся, що він хоч колись зможе насолодитися плодати своїх нечесних здобутків. В Україні він припустився страшної помилки. Важко передбачити, яким буде її результат. Але його чекає неприємний кінець», - сказав Деарлов.


Лесь Димань, ZN.ua





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