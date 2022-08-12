США назвали вимоги, які РФ має виконати для ядерної безпеки на ЗАЕС

Заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс під час засідання Радбезу ООН заявила, що аби уникнути викликів ядерній безпеці в Україні, російські окупанти мають вивести свої війська з території ЗАЕС, передає « Укрінформ ». Однак, вона додала, що зараз для безпеки Запорізької АЕС потрібно забезпечити доступ МАГАТЕ, припинити там всі військові операції та створити демілітаризовану зону.

«Сполучені Штати закликають Російську Федерацію негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об’єкті (ЗАЕС – ред.)», – зазначила Дженкінс.

При цьому вона наголосила, що Росія звинувачує Україну в атаках на атомну електростанцію, аби змусити інших проігнорувати факт перебування на території ЗАЕС російських військових.

«Росія сама створювала ризики, розпочавши повномасштабне вторгнення, і вона може усунути ці ризики прямо зараз, якщо вийде з України», – наголосила Дженкінс.

За словами заступниці держсекретаря США , якщо країна-агресорка продовжить окупаційну політику, світова спільнота має терміново вжити заходи для мінімізації ризиків щодо ядерної безпеки України.

«Для початку США знову вказують на важливість полегшення доступу персоналу МАГАТЕ для розв'язання питань ядерної безпеки та гарантій на запорізькому об’єкті, а також на інших ядерних об’єктах по всій країні», – пояснила Дженкінс.

Вона додала, що РФ повинна припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і «негайно повернути Україні повний контроль над запорізьким об’єктом». При цьому, як зазначила Дженкінс, український персонал атомних електростанцій має виконувати свої обов’язки без тиску російських окупантів.

« США також підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції. Звіти, в тому числі МАГАТЕ, які ми чули сьогодні, підкреслюють терміновість ситуації», – заявила заступниця держсекретаря США .

Вона підкреслила, що Сполучені Штати й надалі ретельно стежитимуть за розвитком подій на ЗАЕС. За словами Дженкінс, США занепокоєні зростанням ризиків ядерної небезпеки через дії російських загарбників.