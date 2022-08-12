Мінус 200 окупантів та ворожий літак за добу: дані Генштабу щодо втрат РФ на війні

Триває 170 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої країни-терорист Росія втратила близько 43 200 окупантів та ще тисячі одиниць військової техніки. ЗСУ продовжують знижувати бойовий потенціал окупаційного війська РФ, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 12 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1849 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ? 4108 (+8) од,
  • артилерійських систем – 975 (+1) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+2) од,
  • літаків – 233 (+1) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 90 (+0).

Найбільших втрат ворог за минулу добу зазнав на Донецькому напрямку


Ліза Бровко, Апостроф





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