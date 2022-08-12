Мінус 200 окупантів та ворожий літак за добу: дані Генштабу щодо втрат РФ на війні

Триває 170 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої країни-терорист Росія втратила близько 43 200 окупантів та ще тисячі одиниць військової техніки. ЗСУ продовжують знижувати бойовий потенціал окупаційного війська РФ , інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 12 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 1849 (+3) од,

бойових броньованих машин ? 4108 (+8) од,

артилерійських систем – 975 (+1) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 136 (+2) од,

літаків – 233 (+1) од,

гелікоптерів – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),

крилаті ракети - 185 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од,

спеціальна техніка - 90 (+0).

Найбільших втрат ворог за минулу добу зазнав на Донецькому напрямку