Швеція вперше погодилася екстрадувати засудженого до Туреччини за згоду на вступ країни в НАТО

Швеція погодилася екстрадувати до Туреччини чоловіка, який розшукувався за шахрайство з кредитними картками. Це стало першим кроком з боку Швеції, після того, як Анкара вимагала видати десятки осіб, яких Туреччина звинувачує в тероризмі, як «плату» за згоду на те, щоб Стокгольм став членом НАТО, пише FT .

Уряд Швеції погодився екстрадувати громадянина Туреччини, який був засуджений за шахрайство в Туреччині, повідомило Міністерство юстиції в Стокгольмі.

Прагнення Швеції приєднатися до Альянсу разом із Фінляндією зіштовхнулося з перешкодою через опозицію з боку Туреччини, президент якої Реджеп Таїп Ердоган вимагав від Стокгольма видати 73 людини, яких Анкара звинувачує в тероризмі. Усі члени НАТО, включаючи Туреччину, повинні погодитися на приєднання інших країн.

За даними шведського національного мовника SVT, людина, яку Швеція погодилася екстрадувати, — 35-річний чоловік, чиє ім’я фігурує в цьому списку.

За даними Міністерства юстиції Швеції, чоловік був засуджений у Туреччині за шахрайство з кредитними картками в 2013 і 2016 роках до 14 років ув'язнення. Він стверджував у суді, що його засудили несправедливо.

Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон сказав, що «це нормальна, рутинна справа».

«Верховний суд, як завжди, розглянув це питання і дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає», - зазначив Йоханссон.

Міністерство відмовилося повідомити, чи було ім’я цього чоловіка в «турецькому списку», але підкреслило, що цій справі вже більше року, і тому вона передувала заявці Швеції в НАТО.