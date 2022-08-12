HIMARS не били по колонії з українськими військовополоненими, це виключено — CNN

На супутникових знімках немає характерних для роботи HIMARS пошкоджень, інформує ZN.ua.

HIMARS не били по колонії з українськими військовополоненими, це виключено — CNN
© Maxar Technologies

Жодні HIMARS по колонії з українськими військовополоненими не били, це практично виключено, пише CNN у своїй аналітичній доповіді.

Російська ж влада стверджувала, що удару по колонії в Оленівці завдали саме HIMARS. Але на супутникових знімках колонії не видно воронок, розбитих стель і стін — всього того, що є, наприклад, на фото російської бази в Новій Каховці, по якій справді вдарили "хаймарси".

Судячи з видимих на фотографіях ушкоджень, викликав їх не ракетний удар, а пожежа — можливо, викликана термобаричною зброєю, а українські війська її використовувати не могли, дійшли висновку в CNN.


Антон Герасименко, ZN.ua





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