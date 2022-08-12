Представник РФ в ООН виступив проти демілітаризації ЗАЕС

Постійний представник РФ при ООН Васілій Небензя не підтримав пропозицію створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що Росія «захищає» АЕС, зокрема, від потенційних терактів. Про це повідомляє російська служба BBC.

«Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити», - сказав Небензя.

Крім того, представник РФ заявив, що генеральний секретар ООН має пояснити, що він має на увазі під «периметром демілітаризації».

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав відвести всіх військових та техніку від АЕС, а також не розміщувати будь-які інші військові сили чи обладнання на цій території.

«Об'єкт не повинен використовуватися в рамках будь-яких військових операцій. Натомість необхідно терміново дійти згоди на технічному рівні про встановлення периметра безпеки та демілітаризації з метою забезпечення безпеки регіону», - сказав Гутерріш.