"Навіть Китай відмовився від співпраці": росію стрімко ізолюють, Путін прорахувався

"Навіть Китай відмовився від співпраці": росію стрімко ізолюють, Путін прорахувався

«Українці не дали себе затягнути в морок дикунства та темряви історії, продовжуючи битися на боці цивілізації».

Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, говорячи про новий поворот у відгородженні цивілізованого світу від Росії.

Представник ОПУ зазначив, що коли президент США Джо Байден заявив, що світ поділився на демократії та автократії, це звучало абстрактно, але тепер можна побачити чіткі накреслення цього кордону.

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«Сучасна росія поводиться як дикий диктаторський режим. Масове вбивство полонених, ядерний шантаж, обстріл мирних міст, тортури, розстріли тощо. Навіть Китай відмовився від співпраці з Путіним. Його союзник - Кім Чен Ин і деякі африканські лідери, які бажають отримати продуктів для своїх країн від РФ», - зазначив Арестович, додавши, що країна, яка називає себе великою, в результаті залишилася і без союзників, і без перспектив. В ізоляції на межі визнання державою-спонсором тероризму.

окупанти, війна, Запорізька АЕС

«Цивілізаційна завіса майже досягла самого низу. Заборона на видачу віз для росіян – один із таких поділів. Ми, ціною здоров'я та життів відсунули цю завісу на схід», - зазначив Арестович.

На його думку, цей процес затягнеться не так на роки, а на покоління.

Нагадаємо, Парламент Латвії визнав росію державою - спонсором тероризму. Сейм закликав країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі.

росіяни, російський паспорт

Тим часом Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян росії із шенгенськими візами.

Рішення про закриття кордонів Естонії для росіян, яким республіка раніше схвалила візи, торкнеться 50 тис. осіб, повідомив Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Також повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес розповів, як прорахувався Путін.

За його словами, російський лідер розраховував, що Заходу до серпня набридне підтримувати Україну, а тому він зможе захопити її у цей період.

"Путін зіграв на тому, що в серпні, через кілька місяців після початку вторгнення нам усім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різних напрямках", - зазначив Уоллес, наголосивши при цьому, що "спецоперація" Росії в Україні "починає провалюватися".

Бойові дії та загибель людей все ще продовжуються, але росія починає зазнавати невдачі в багатьох областях, заявив Уоллес.


Катерина Петренко, politeka.net





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