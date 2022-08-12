Росія та Іран подвоїли економічну та військову співпрацю

За кілька місяців російсько-української війни Іран обійняв сильнішу позицію в партнерстві, інформує ZN.ua.

Росія та Іран подвоїли економічну та військову співпрацю

Росія та Іран розширили та поглибили стратегічне партнерство після вторгнення РФ в Україні, йдеться у новій доповіді Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, Іран надає Росії бойові безпілотники для війни проти України, натомість РФ може поставити винищувачі Су-35.

«Іран міг би надати додаткову військову чи кібердопомогу Росії, зокрема балістичні та крилаті ракети, і допомогти російським військам поповнити їхні запаси ракет, що вичерпуються, іранськими аналогами», - йдеться у звіті.

Зараз у цьому партнерстві Іран займає сильнішу позицію, ніж раніше. Росія історично була домінуючою стороною, але останніми місяцями іранські лідери домоглися від Кремля військових поступок: традиційно саме Тегеран прагнув купувати військові технології у Москви, а не навпаки.

«Ці поступки РФ свідчать про зміну динаміки влади, оскільки Путін шукає економічної та військової підтримки з позиції зростаючої потреби. Посилення глобальної ізоляції та війна в Україні послаблюють Путіна та змушують його сильніше спиратися на Іран (та інші ревізіоністські держави)», - йдеться у звіті.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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