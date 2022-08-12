У Маріуполі між колаборатами почалися внутрішні конфлікти через російські гроші
В місті лунають постріли та назрівають бунти
В окупованому Маріуполі колаборанти через корупцію не можуть поділити гроші росіян. Між ними почалися «внутрішні розборки». Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.
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«Ми вже бачимо, що є внутрішні конфлікти. У місті навіть лунали постріли. Росіяни кажуть, що давали гроші на гуманітарну допомогу. До колаборантів вже є питання – де поділися гроші? Обурюються й жителі. Їм не виплачують обіцяну зарплату», - зауважив Бойченко.
У мерії нагадають, що ситуація в Маріуполі і без того напружена. В місті вже другий день відмовляються виходити на роботу співробітники місцевого водоканалу. Вони вимагають виплатити їм заробітною плату.
В окупованому місті регулярно розкрадають гуманітарну допомогу. Її відправляють на реалізацію до магазинів.
«Замість того, щоб видати 2 500 продуктових наборів, видають - 2000. Штучний “залишок” розпродають у своїх магазинах з високою націнкою у 200-300%. Таким чином, колаборанти збагачуються на трагедії жителів», - додають у мерії.