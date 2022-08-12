У Маріуполі між колаборатами почалися внутрішні конфлікти через російські гроші

В місті лунають постріли та назрівають бунти

У Маріуполі між колаборатами почалися внутрішні конфлікти через російські гроші
У Маріуполі назрівають бунти
© Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі колаборанти через корупцію не можуть поділити гроші росіян. Між ними почалися «внутрішні розборки». Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.

За словами очільника Маріуполя, зрадники ділять російські гроші на гуманітарну допомогу. Ситуація настільки критична, що в місті вже назрівають бунти.

«Ми вже бачимо, що є внутрішні конфлікти. У місті навіть лунали постріли. Росіяни кажуть, що давали гроші на гуманітарну допомогу. До колаборантів вже є питання – де поділися гроші? Обурюються й жителі. Їм не виплачують обіцяну зарплату», - зауважив Бойченко.

У мерії нагадають, що ситуація в Маріуполі і без того напружена. В місті вже другий день відмовляються виходити на роботу співробітники місцевого водоканалу. Вони вимагають виплатити їм заробітною плату.

В окупованому місті регулярно розкрадають гуманітарну допомогу. Її відправляють на реалізацію до магазинів.

«Замість того, щоб видати 2 500 продуктових наборів, видають - 2000. Штучний “залишок” розпродають у своїх магазинах з високою націнкою у 200-300%. Таким чином, колаборанти збагачуються на трагедії жителів», - додають у мерії.


Артем Руденко, ZN.ua





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