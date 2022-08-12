G7 прив'язала виділення грошей українській енергетиці до виконання обіцянки про формування Наглядової ради НАК

Посли країн G7 виставили українській владі жорстку вимогу, інформує ZN.ua.

G7 прив'язала виділення грошей українській енергетиці до виконання обіцянки про формування Наглядової ради НАК
© © European Council

У четвер у Києві відбулася зустріч дипломатів, які представляють країни G7 (переважно послів), з ключовими менеджерами української влади, які відповідають за підготовку країни до зими. Серед них були, зокрема, міністр палива та енергетики Герман Галущенко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко та голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Йшлося про надання обіцяних країнами G7 грошей, які мають допомогти Україні вирішити енергетичні проблеми, проблеми відновлення та опалення цієї зими.

Меседж, переданий представниками «сімки», за даними ZN.UA, був чітким і категоричним:

«Від вас чотирьох я хочу почути прізвище людини, якій зможу пояснити нашу спільну позицію про виняткову важливість негайного формування Наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Неможливо далі недооцінювати серйозність нашого ставлення до корпоративного управління», — заявила посол, страшно сказати, якої країни.

Представники G7 запевнили українських політиків та чиновників у тому, що поки українська влада не виконає обіцянку, яку давала вже неодноразово, і не сформує Наглядову раду, функції якої зараз виконує Кабінет міністрів, — «Україна не отримає жодної копійки з обіцяних країнами «сімки» коштів».

Нагадаємо, що у травні 2021 року посли США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії звернулися до української влади та закликали швидше вирішити питання щодо наглядової ради НАК «Нафтогаз».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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