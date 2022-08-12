Росія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — США

Представник Сполучених Штатів на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо ЗАЕС озвучила позицію своєї країни: Росія має повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні для забезпечення безпеки об'єкта, про це стало відомо під час трансляції засідання ООН .

Лише Росія створює небезпеку навколо Запорізької атомної станції! - Заявила представник США в ООН .