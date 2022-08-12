Росія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — США

Лише Росія створює небезпеку навколо станції! – переконані США, інформує ZN.ua.

Росія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — США
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Представник Сполучених Штатів на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо ЗАЕС озвучила позицію своєї країни: Росія має повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні для забезпечення безпеки об'єкта, про це стало відомо під час трансляції засідання ООН.

Лише Росія створює небезпеку навколо Запорізької атомної станції! - Заявила представник США в ООН.

Держдепартамент США також озвучив свою позицію щодо окупації росіянами ЗАЕС. "Повну відповідальність за всі можливі ризики на ЗАЕС несе Росія", — заявили в Держдепі.


Антон Герасименко, ZN.ua





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