Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову техніку

Він також заявив про відмову від колишнього курсу Німеччини не постачати озброєння у кризові регіони світу. Але називати Путіна військовим злочинцем не став, інформує ZN.ua.

Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову техніку
© Офіс президента

Війна Росії проти України є найбільшим викликом із усіх, що хвилюють уряд Німеччини. Про це 11 серпня заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні.

Війну, яку розв'язала Росія, Шольц назвав "жахливою" величезних зусиль, що вимагає від Німеччини, з надання допомоги Україні в її боротьбі за незалежність.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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