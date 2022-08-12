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2022-08-12
Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову техніку
Він також заявив про відмову від колишнього курсу Німеччини не постачати озброєння у кризові регіони світу. Але називати Путіна військовим злочинцем не став, інформує
© Офіс президента
Війна Росії проти України є найбільшим викликом із усіх, що хвилюють уряд Німеччини. Про це 11 серпня заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні.
Війну, яку розв'язала Росія, Шольц назвав "жахливою" величезних зусиль, що вимагає від Німеччини, з надання допомоги Україні в її боротьбі за незалежність.
Юлія Мельничук, ZN.ua