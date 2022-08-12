Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову техніку

Війна Росії проти України є найбільшим викликом із усіх, що хвилюють уряд Німеччини. Про це 11 серпня заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні.

Війну, яку розв'язала Росія, Шольц назвав "жахливою" величезних зусиль, що вимагає від Німеччини, з надання допомоги Україні в її боротьбі за незалежність.