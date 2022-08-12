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2022-08-12
СБУ затримала «військового експерта» що працював на ФСБ
Передавав росіянам дані про переміщення західної військової допомоги
Агент РФ маскувався під "військового експерта"© СБУ
Правоохоронці затримали агента ФСБ, який збирав дані про постачання західного озброєння в Україну та маскувався під «військового експерта». Про це повідомляє Служба безпеки України.
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За наводкою колаборанта росіяни мали здійснювати ракетні удари аби завадити транспортуванню західної військової допомоги. Більше того, використовуючи отримані дані, загарбники хотіли зірвати подальші домовленості України та західних партнерів про постачання техніки.
Артем Руденко, ZN.ua