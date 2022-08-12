Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно у світовій історії тероризму

Президент України Володимир Зеленський закликав світ жорсткіше реагувати на ядерний шантаж Росії, зокрема, обстріли окупантами території Запорізької АЕС.

«Усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один із найбільших злочинів держави-терориста», - зазначив він під час вечірнього звернення.

За словами президента, такими діями РФ «вкотре пробила дно у світовій історії тероризму», вперше використавши для цього цивільний ядерний об’єкт.

«Абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи», - підсумував він.