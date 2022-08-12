Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно у світовій історії тероризму

Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно у світовій історії тероризму
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликав світ жорсткіше реагувати на ядерний шантаж Росії, зокрема, обстріли окупантами території Запорізької АЕС.

«Усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один із найбільших злочинів держави-терориста», - зазначив він під час вечірнього звернення.

За словами президента, такими діями РФ «вкотре пробила дно у світовій історії тероризму», вперше використавши для цього цивільний ядерний об’єкт.

«Абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Очільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку УкраїниОчільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку України
Блок рекламы


Похожие новости
Заборона видачі віз росіянам: дипломат з досвідом назвав стратегічну помилкуЗаборона видачі віз росіянам: дипломат з досвідом назвав стратегічну помилку
"Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час...""Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час..."
США назвали вимоги, які РФ має виконати для ядерної безпеки на ЗАЕССША назвали вимоги, які РФ має виконати для ядерної безпеки на ЗАЕС
Представник РФ в ООН виступив проти демілітаризації ЗАЕСПредставник РФ в ООН виступив проти демілітаризації ЗАЕС
Росія та Іран подвоїли економічну та військову співпрацюРосія та Іран подвоїли економічну та військову співпрацю
Росія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — СШАРосія має повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні — США
Росіяни планують створення фейкового "фонду" Зеленського - розвідкаРосіяни планують створення фейкового "фонду" Зеленського - розвідка
"росія має перебувати в режимі повного карантину": Данилов відреагував на рішення європейських країн"росія має перебувати в режимі повного карантину": Данилов відреагував на рішення європейських країн
13 тисяч білорусів погодилися воювати проти України, заява Генштабу: "Напередодні Дня Незалежності росія може влаштувати..."13 тисяч білорусів погодилися воювати проти України, заява Генштабу: "Напередодні Дня Незалежності росія може влаштувати..."
Росіяни не мають права "відпочивати у вільному світі" – МакфолРосіяни не мають права "відпочивати у вільному світі" – Макфол
Последние новости
Подгружаем последние новости