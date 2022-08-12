Вибухи в Новофедорівці: звільнено командувача ЧФ Росії Осіпова – Бутусов

У Росії звільнили командувача Чорноморського флоту Ігоря Осіпова, повідомляє український журнадіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела. Причиною звільнення є знищення військового аеродрому неподалік Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Журналіст пояснив, що на цій авіабазі дислокувалася головна ударна сила ЧФ – 43-й морський штурмовий авіаполк. І знищення літаків, імовірно, внаслідок підриву двох складів із боєприпасами, свідчить про розгром полку.

«Знищено приблизно половина боєздатних літаків, та більша частина також дуже вартісного боєкомплекту, завдано важких втрат інфраструктурі авіабази», - пише Бутусов у Facebook.

Бутусов нагадує, що Осіпов залишався на посаді навіть після знищення українськими військами флагману ЧФ Росії, крейсеру «Москва». Але після вибухів у Новофедорівці адмірал втратив посаду.

«Це найкраща демонстрація катастрофічних для Росії наслідків вибухів на авіабазі Новофедорівка у Криму. Російська авіація зазнала нечуваної в своїй історії після Другої світової війни поразки», - додає журналіст.

Новим командувачем ЧФ, за даними російських медіа, призначений віце-адмірал Віктор Соколов.