До 40% російських офіцерів і генералів, які планували війну в Україні, усунуто з посад — Генштаб

Шойгу та Герасимов зберігають посади лише тому, що Кремль боїться дискредитації вищого керівництва, інформує ZN.ua.

До 40% російських офіцерів і генералів, які планували війну в Україні, усунуто з посад — Генштаб
© Бизнес Цензор

У Росії тривають репресії щодо вищого та старшого офіцерського складу армії РФ через провали стратегічних планів агресора, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"За наявними даними, Шойгу та генерал Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва РФ. Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні повномасштабної війни проти України, усунуті від виконання службових обов'язків і перебувають під слідством", — повідомив він.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Очільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку УкраїниОчільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку України
Блок рекламы


Похожие новости
Жертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юстЖертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юст
Ворог має успіх під Бахмутом і відкинутий під Авдіївкою: зведення Генштабу на вечір 12 серпняВорог має успіх під Бахмутом і відкинутий під Авдіївкою: зведення Генштабу на вечір 12 серпня
Англійська мова в Україні може отримати особливий статусАнглійська мова в Україні може отримати особливий статус
Умови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюансиУмови в'їзду все ще спрощено: представництво Туристичного Управління Таїланду в Україні розповіло про нюанси
The Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемогThe Guardian: Удар по авіабазі в Криму приніс Україні зразу кілька перемог
"Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час...""Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час..."
Є кругла цифра: в Україні з початку війни ліквідували 1000 російських офіцерів - інфографікаЄ кругла цифра: в Україні з початку війни ліквідували 1000 російських офіцерів - інфографіка
Мінус 200 окупантів та ворожий літак за добу: дані Генштабу щодо втрат РФ на війніМінус 200 окупантів та ворожий літак за добу: дані Генштабу щодо втрат РФ на війні
"Викрутили навіть батареї": у "Маріуполі" розповіли про перебування в офісі клубу російських окупантів"Викрутили навіть батареї": у "Маріуполі" розповіли про перебування в офісі клубу російських окупантів
Шамани Бурятії в паніці від втрат рф в Україні запитали духів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"Шамани Бурятії в паніці від втрат рф в Україні запитали духів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"
Последние новости
Подгружаем последние новости