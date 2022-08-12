До 40% російських офіцерів і генералів, які планували війну в Україні, усунуто з посад — Генштаб

У Росії тривають репресії щодо вищого та старшого офіцерського складу армії РФ через провали стратегічних планів агресора, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"За наявними даними, Шойгу та генерал Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва РФ . Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні повномасштабної війни проти України, усунуті від виконання службових обов'язків і перебувають під слідством", — повідомив він.