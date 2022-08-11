Військовий експерт виявився зрадником: "Збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну"

Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння до України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ .

Зазначається, що СБУ запобігла передачі до росії закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва нашої держави з країнами Заходу.

"В ході слідчо-оперативних дій затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Насамперед зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ", - мовиться у дописі.

Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування закордонних озброєнь.

Крім того, у разі отримання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

"За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону", - повідомили у СБУ .

Зазначається, що для збору закритих відомостей зловмисник використовував особисті зв'язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Так, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.