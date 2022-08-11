Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України

Схоже, що українська атака проти російської авіабази в окупованому Криму у вівторок знищила доволі багато літаків. Це була найбільша втрата за один день для ВПС Росії з кінця лютого, коли Москва почала вторгнення в Україну.

І цей удар може сильно вплинути на подальші повітряні операції російської військової авіації, - пише Forbes . Посеред білого дня на авіабазі в місті Саки прогриміло трохи більше 10 вибухів. На цій авіабазі були розгорнуті літаки 43-го окремого морського штурмового полку Чорноморського флоту РФ . За деякими підрахунками, вибухи знищили вісім Су-27, чотири Су-30, п’ять Су-24 і шість гелікоптерів Мі-8, а також літак радіоелектронної розвідки Іл-20.