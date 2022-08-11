Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України
Не виключено, що українські сили не просто знищили чимало російських літаків, а й підірвали ефективність подальших операцій ВПС РФ, інформує
Схоже, що українська атака проти російської авіабази в окупованому Криму у вівторок знищила доволі багато літаків. Це була найбільша втрата за один день для ВПС Росії з кінця лютого, коли Москва почала вторгнення в Україну.
І цей удар може сильно вплинути на подальші повітряні операції російської військової авіації, - пише
Супутникові знімки, зняті приватними компаніями, підтверджують знищення восьми Су-24 і п’яти Су-27/30. В Міноборони України говорять лише про знищення дев’яти російських літаків. Forbes визнає, що навряд чи будь-який з підрахунків вичерпний. Але якщо їх поєднати, можна сказати, що російські сили втратили від 9 до 27 літаків. Цілком можливо, що 43-й окремий морський штурмовий полк тепер став не боєздатним. І Чорноморському флоту РФ доведеться його відбудовувати.