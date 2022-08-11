Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України

Не виключено, що українські сили не просто знищили чимало російських літаків, а й підірвали ефективність подальших операцій ВПС РФ, інформує ZN.ua.

Forbes: Після удару по базі в Криму авіації Росії доведеться відійти подалі від України

Схоже, що українська атака проти російської авіабази в окупованому Криму у вівторок знищила доволі багато літаків. Це була найбільша втрата за один день для ВПС Росії з кінця лютого, коли Москва почала вторгнення в Україну.

І цей удар може сильно вплинути на подальші повітряні операції російської військової авіації, - пише Forbes. Посеред білого дня на авіабазі в місті Саки прогриміло трохи більше 10 вибухів. На цій авіабазі були розгорнуті літаки 43-го окремого морського штурмового полку Чорноморського флоту РФ. За деякими підрахунками, вибухи знищили вісім Су-27, чотири Су-30, п’ять Су-24 і шість гелікоптерів Мі-8, а також літак радіоелектронної розвідки Іл-20.

Супутникові знімки, зняті приватними компаніями, підтверджують знищення восьми Су-24 і п’яти Су-27/30. В Міноборони України говорять лише про знищення дев’яти російських літаків. Forbes визнає, що навряд чи будь-який з підрахунків вичерпний. Але якщо їх поєднати, можна сказати, що російські сили втратили від 9 до 27 літаків. Цілком можливо, що 43-й окремий морський штурмовий полк тепер став не боєздатним. І Чорноморському флоту РФ доведеться його відбудовувати.


Лесь Димань, ZN.ua





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