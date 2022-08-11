Врятуй життя українських військовополонених: "Жінки зі Сталі" закликають підписати петицію

Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" створила петицію, адресовану до ключових міжнародних організацій, які можуть вплинути на вирішення катастрофічної ситуації, в якій опинилися українські військовополонені на окупованих росією територіях.

Про це йдеться в повідомленні об'єднання у соцмережах, інформує Апостроф .

"Світ не може мовчки спостерігати, як російські терористи чинять публічну розправу над полоненими українськими оборонцями… Ми маємо об’єднатися та змусити цивілізований світ дати адекватну відповідь на погрози рашистських дикунів, які зухвало демонструють свою безкарність та презирство до загальноприйнятих правил співіснування, вчиняючи судилище над захисниками України.

Закликаємо рідних та близьких українських захисників, а також всіх, кому небайдужа доля наших героїчних хлопців підтримати електронну петицію та максимально поширювати її, залучаючи якомога більше людей", - йдеться у зверненні "Жінок зі сталі".

Підписати петицію – за посиланням.