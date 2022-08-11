Резніков пообіцяв розслідування щодо розмінування Чонгару

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що після перемоги у війні Україна проведе розслідування щодо того, хто розмінував Чонгар, а також мости на всіх кримських перешийках, внаслідок чого війська РФ змогли швидко просунутися територією Херсонської області. Про це Резніков розповів в інтерв’ю УП.

Він пояснив, що рішення про розмінування чи замінування можуть приймати лише військові.

«Я абсолютно вам відповідально скажу, що прийняття рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас – ні до кого», - підкреслив глава Міноборони, наголосивши, що це суто компетенція військових.

Резніков також повідомив, що це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету.

«Я був на ньому разом із генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування», - додав він.

Глава Міноборони пообіцяв, що у разі встановлення фактів, що хтось із військових або представників інших сил безпеки й оборони вчинили злочин, вони точно будуть притягнуті до відповідальності.

«Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть задача перемогти в цій війні», - зазначив Резніков.

Однак, за його словами, військові чітко розуміють, що це питання військових, тому вони самі зацікавлені у розслідуванні. Крім того, вже йде збір та фіксація фактів, в тому числі, СБУ та контррозвідкою.

«Ще раз повторюю: чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок», - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони також заявив, що підрив моста насправді не вплинув би на можливість військ РФ рухатися по території Херсонської області.

«Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить "Все пропало, міст не підірвали!", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції, я від нього це вперше почув», - пояснив Резніков.