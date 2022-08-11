Найбільша втрата з часів Другої світової: на Заході оцінили масштаби удару по аеродрому в Криму

Нові супутникові знімки показують, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено вибухами, які прогриміли 9 серпня на військовому аеродромі в окупованому Криму. Це може бути найбільшою втратою військової авіації Москви за один день із часів Другої світової війни.

Про це пише CNN, інформує Апостроф .

За словами наукового співробітника Азіатського інституту Гріффіта та колишнього пілота ВПС Австралії Пітера Лейтона, який вивчив супутникові фотографії Planet Lab, на яких знято авіабазу до і після вибухів, знищені бойові літаки, ймовірно, є бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30. Ще два літаки, крім знищених, було пошкоджено.

На супутниковому знімку від 10 серпня після вибуху видно обгорілі останки щонайменше семи літаків у земляних насипах.

Лейтон зазначив, що супутникові знімки вказують на навмисну атаку, а не на нещасний випадок, через наявність трьох великих воронок.

"На знімку російської авіабази ви можете бачити три джерела вибуху. Вони висадили в повітря сусідні літаки, на яких, схоже, були бомби. Вибух поширився", - пояснив він.

На його думку, тип руйнувань на авіабазі нагадує те, що спричинило потоплення крейсера ВМФ Росії "Москва".

"У "Москви" також стався внутрішній вибух, коли самодетонували боєголовки протикорабельних крилатих ракет на борту", - сказав Лейтон.

Судячи з супутникових знімків, зроблених до і після атаки, за останні 24 години авіабазу залишили чотири вертольоти та чотиримоторний літак.