FT: Росія боїться звинуватити Україну у вибухах в Криму, а у Києва є причини не зізнаватись

Густі хмари чорного диму піднялися над авіабазою в Криму, змусивши групи курортників тікати з окупованого Росією півострова, блокуючи рух на дорогах, які ведуть до єдиного мосту, який може привести їх додому. Українські чиновники поширювали відео з російськими туристами, які в паніці кинулися на вихід.

За підрахунками, 9 російських винищувачів були знищені через вибухи у вівторок. Але в Україні ніхто не зайшов так далеко, щоб взяти на себе відповідальність за шкоду, завдану російській авіабазі в місті Саки, розташованої за 200 кілометрів від найближчої української позиції, - пише Financial Times . Один з чиновників тільки написав, що «куріння вбиває».

Вибухи в Криму стали найбільш важким випадком з цілої серії подібних подій за лінією фронту. І західні аналітики підозрюють, що це справа рук українських сил, які напряму чи опосередковано контролює Київ. Ці інциденти поставили Кремль в дуже незручне становище. Йому доводиться заперечувати, що вибухи були справою рук проукраїнських груп. У випадку кримської авіабази Москва запевняє, що це був нещасний випадок, який стався через неправильне поводження з боєприпасами.

«Лише порушення правил пожежної безпеки розглядається як головна причина вибуху кількох боєприпасів на авіабазі Саки», - сказав неназваний чиновник з російського Міноборони.

Financial Times пише, що вибухи в Криму сталися після серії партизанських атак проти російських солдатів на окупованих українських територіях, мета яких - не так завдати матеріальну шкоду окупантам, як посіяти тривогу і сумніви серед російського населення і посилити українську мораль.

«Сам лише факт, що це відбулося далеко за лінією фронту і саме в Криму, який Владімір Путін вважає де-факто російською територією, дає реальний моральний підйом Україні. Він демонструє, що в України значно більші можливості, ніж Росія думала», - сказав виданню представник європейської розвідки на умовах анонімності.