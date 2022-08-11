У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."

У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."

На центральній вулиці російського міста Єкатеринбург тепер можна побачити жовто-блакитні прапори.

Їх, як пишуть російські ЗМІ, нанесли на архітектурні об'єкти красою «під покровом ночі». Розпізнавальних знаків митці не залишили, тому комусь належить авторство невідомо.

В адміністрації міста відразу відрапортували, що комунальники все відчистять найближчим часом.

«ЄНР», «Було б прикольно, якби вранці фігак – а на головному майдані пам'ятник Бандери», «Якби прапори України там були 24го лютого - супер, а так, у серпні, коли вже перелом на фронті, не вірю», «Чекаємо на Кремль у жовто-блакитних кольорах», «Чим ближче поразка р*шки, тим більше ми спостерігатимемо подібного двіжа», «Дивно, що там ще хоч хтось у твердій пам'яті зберігся», - коментують користувачі соцмереж фото.

Додамо, що тим часом у Мережі з'явилися кадри, як окупанти б'ють по українському населеному пункту Піски з установки «Сонцепьок». При цьому застосовують термобаричні боєприпаси, заборонені конвенцією. На кадрах можна побачити, що селище практично знищене.

Водночас, стало відомо, що парламент Латвії визнав росію державою-спонсором тероризму.

Як повідомляється, Сейм закликає країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.


Катерина Петренко, politeka.net





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