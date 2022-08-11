Цілих будинків не залишилося: як живе селище Київської області, яке найбільше постраждало від авіабомб росіян - фото

Селище Тетерівське Іванківського району Київської області нещадно обстріляне російськими окупантами з різних видів озброєння - тут не залишилося цілих будинків на північній околиці, а в центрі немає жодного неушкодженого. Такі ж руйнування принесли росіяни і в сусідні Кухарі.

Фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков побував у селищах і поділився фото з наслідками приходу "руского міра" на Київщину.

За словами місцевих, російські окупанти бомбардували Тетерівське авіацією, реактивною артилерією й забороненими касетними боєприпасами. Крім того, росіяни залишили по собі не тільки руйнування, а й міни - ще досі не всі дороги в населеному пункті безпечні.

Також місцеві мешканці розповіли про бої ЗСУ з російським окупаційним військом: українські військові знищили колону ворожих БТРів поблизу села - тепер спалену російську техніку поріжуть на метал.

"Кажуть, що вижили тут чудом, адже селище фізично було відрізане від безпечних територій, куди можна було виїхати. Але виїжджали. Розповідає місцевий, який представився як Іван, що "коли 15-го березня загорівся сусідський будинок то все-таки вирішив виїхати, повернувся вже на згарище і власної оселі". Зараз він обробляє свій невеличкий город "буде картопля хоч молода, пізно посадив", - розповів про свою розмову з місцевим фотокореспондент "Апострофа".

Однак мешканці Тетерівського скаржаться, що в сусідні Кухарі волонтери постійно привозять гуманітарну допомогу та матеріали для відновлення села, а до їхнього селища не доїжджають.

"На дорозі між Тетерівським та Кухарями фотографую спалену біля дороги автівку. Під'їхав на мопеді дідусь, розповідає: "Це мій знайомий їхав, не розгледів під снігом протитанкову міну, загинув на місці..." - передав Пєтушков, інформує Апостроф.

Селище Кухарі зазнало не менших руйнувань від рук і техніки російського окупаційного війська. Росіяни не змогли просунутися з Кухарів у сторону Малина в Житомирській області, тому що ЗСУ підірвали міст через річку Тетерів, а це розгнівало окупантів, які зганяли злість на мирних українцях.

"Тут фактично знищено місцеву школу та купу будинків місцевих. Але є одне символічне місце - багатовіковий дуб, який витримав пряме влучання", - сказав фотокореспондент.

Утім, більшість будинків не витримали прямих влучань, як це зробив дуб, і тепер вони зруйновані вщент, відновленню не підлягають.


Ліза Бровко, Апостроф





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