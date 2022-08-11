"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив тривожні сценарії війни, які лунають у світі в контексті України.

Так, один з них це «корейський», згідно з яким російський диктатор може спробувати нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни.

Другий – це «сирийський»: конфлікт без кінця, війна всіх проти всіх, у багаття якої зовнішні гравці постійно підливають бензин.

«Мені здається, що ні один, ні другий варіант не є основними сценаріями. Мені здається неможлива корейська історія у нас – з тих причин, що такий шанс був у росіян, якби вони заморозили конфлікт, у 14-му році. Але Кремль це не влаштувало, вони пішли у відкритий наступ», - прокоментував Резніков в інтерв’ю «Українській правді» перший сценарій.

Що ж стосується «сирійського» сценарія, Резніков зауважив, що в окупантів теж закінчуються ресурси – як людські, так і збройні.

«А у нас навпаки додаються партнери. Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше і більше зацікавлений в нашій перемозі», - зазначив міністр.

Але, підкреслив Олексій Резніков, є важливий нюанс - який сценарій цієї перемоги побачать в столицях світу через деякий період. Після того, як підніметься ціна на газ, стануть питання податків, інфляційних процесів, економіки.

«Якщо їхній внутрішній порядок денний буде сильно тиснути, то це може послабити нашу позицію. І тоді деякі політики будуть мріяти, щоб посадити нас за стіл перемовин», - попередив Резніков.

Міністр підкреслив, що Україна має бути максимально у виграшній позиції завдяки «діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і віри в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони спроможні перемогти».

Резніков запевнив, що, на його думку, це реалістичний план.

Додамо, що раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав неможливим "корейський" сценарій завершення війни в Україні.

«У цьому випадку це нескінченна війна. Це сценарій Мінська-2, 3, 4, 5, нескінченної війни. Тому що Росія – не Північна Корея. Російська Федерація щодо України не зупиниться на 38 паралелях. Вона йтиме далі, постійно далі – це і є сценарій нескінченної війни», - пояснив Подоляк, підкреслив, що у такому форматі Україна існувати не зможе.