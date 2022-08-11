В Литві пропонують позбавляти громадянства за підтримку агресорів

Депутати розробили поправки до закону про громадянство з урахуванням війни РФ проти України, інформує ZN.ua.

В Литві пропонують позбавляти громадянства за підтримку агресорів

У Литві депутати-консерватори підготували поправки до закону про громадянство. Зокрема, вони пропонують позбавляти громадянства за підтримку агресора тих людей, які отримали громадянство Литви як виняток, повідомляє Delfi.

Відповідно до поправок, іноземця, який отримав громадянство Литви як виняток, можуть позбавити громадянства, якщо дії цієї людини становлять загрозу безпеці та інтересам Литви, інших країн регіону, безпеці союзників, а також за приниження імені Литви.

Повідомляється, що авторами проекту є депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас та Андрюс Вишняускас.

За словами депутатів, поправки були ініційовані з урахуванням війни РФ проти України, а також загрози Литві та всьому регіону. Вони зазначили, що нинішня норма закону, в якій перераховуються причини для позбавлення громадянства, не відповідають нинішній геополітичній ситуації.

Відповідно до 24 ст. закону у Литві існує шість випадків позбавлення громадянства, однак немає такого, який передбачав би механізм позбавлення громадянства особи, зокрема, іноземця, який отримав громадянство Литви як виняток, якщо він підтримує агресорів і такими своїми діями становить загрозу для країни, регіону та союзників.

Про необхідність внести поправки в закон заговорили, коли фігуристка Маргарита Дробязко, яка отримала громадянство Литви як виняток з чоловіком Повіласом Ванагасом, взяла участь у шоу, яке організувала дружина речника Кремля Дмітрія Пєскова. Вчора, 10 серпня, президент Литви Гітанас Науседа позбавив Дробязко та Ванагаса державної нагороди, яку вони отримали за заслуги перед Литвою.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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