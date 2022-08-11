В Литві пропонують позбавляти громадянства за підтримку агресорів

У Литві депутати-консерватори підготували поправки до закону про громадянство. Зокрема, вони пропонують позбавляти громадянства за підтримку агресора тих людей, які отримали громадянство Литви як виняток, повідомляє Delfi .

Відповідно до поправок, іноземця, який отримав громадянство Литви як виняток, можуть позбавити громадянства, якщо дії цієї людини становлять загрозу безпеці та інтересам Литви, інших країн регіону, безпеці союзників, а також за приниження імені Литви.

Повідомляється, що авторами проекту є депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас та Андрюс Вишняускас.

За словами депутатів, поправки були ініційовані з урахуванням війни РФ проти України, а також загрози Литві та всьому регіону. Вони зазначили, що нинішня норма закону, в якій перераховуються причини для позбавлення громадянства, не відповідають нинішній геополітичній ситуації.

Відповідно до 24 ст. закону у Литві існує шість випадків позбавлення громадянства, однак немає такого, який передбачав би механізм позбавлення громадянства особи, зокрема, іноземця, який отримав громадянство Литви як виняток, якщо він підтримує агресорів і такими своїми діями становить загрозу для країни, регіону та союзників.

Про необхідність внести поправки в закон заговорили, коли фігуристка Маргарита Дробязко, яка отримала громадянство Литви як виняток з чоловіком Повіласом Ванагасом, взяла участь у шоу, яке організувала дружина речника Кремля Дмітрія Пєскова. Вчора, 10 серпня, президент Литви Гітанас Науседа позбавив Дробязко та Ванагаса державної нагороди, яку вони отримали за заслуги перед Литвою.