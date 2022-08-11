Великобританія подвоїть кількість РСЗВ, які спрямовує в Україну

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес підтвердив , що він відправить в Україну три установки залпового вогню, аналогічні американським системам HIMARS, а також значну кількість ракет до них з дальністю поразки до 80 км. Раніше Британія вже надала Україні три такі системи.

За словами Уоллеса, ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів та командні центри.

Уоллес заявив про додаткові поставки в Копенгагені, де бере участь у міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України.

Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, вже надані Заходом. За його словами, українські сили показали, що вони дуже добре обирають, які цілі вражати, щоб швидко не закінчилися боєприпаси.