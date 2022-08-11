У рф почали скиглити через драматичне становище армії путіна: "Українці з мечем, а росіяни – з вилами"

У Росії визнають, що українська армія сильніша і досвідченіша, а також краще проводить повітряну розвідку та артилеристські удари.

Російським окупантам не вдається досягти жодних успіхів на фронті. Вони намагаються створити бодай чутки про свою силу, але навіть ці спроби провалюються. У цьому зізнався один із радників міністерства оборони країни-агресора, передає Focus .

За його словами, в першу чергу росії не вистачає гарної сучасної зброї, якої тим часом стає все більше в розпорядженні в українській армії.

Руслан Пухов, який є наближеним до Кремля та очолює Центр аналізу стратегій та технологій, поскаржився, що зараз у лавах ЗСУ з'явилося дуже багато солдатів та збільшується кількість артилерії.

При цьому, як сказав радник, військам росії доводиться йти в атаку "з занадто малою кількістю солдатів, вразливими танками та бронемашинами".

Говорячи про те, чому окупантам не вдалося "завоювати українське небо", він нарік на "застарілі винищувачі", ефективність яких недостатня. Також раднику не подобаються російські танки, тому що вони застарілі та не оснащені сучасним обладнанням та бронею, як, наприклад, у армій США чи Ізраїлю. За його словами, українці борються із мечем, а росіяни – з вилами.

"Це схоже на гладіаторську битву. Один бореться з мечем та щитом, а інший – з вилами та сіткою", - додав він.

Також він вважає, що українська армія сильніша і досвідченіша, а також краще проводить повітряну розвідку та артилеристські удари.