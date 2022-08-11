Суттєва перевага в зброї не забезпечує військам РФ очікуваного прогресу в наступі — Гайдай

Суттєва перевага в зброї не забезпечує російським військам очікуваного прогресу в наступі. Зокрема, після захоплення Лисичанська в Луганській області минуло понад місяць і за цей час на найуспішнішому напрямку окупанти змогли просунутися щонайбільше на десять кілометрів. Значна частина цих територій – околиці самого Лисичанська та навколишні села. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники по два-три рази на тиждень намагаються рухатися вперед в районі Верхньокам’янського. Вчора, 10 серпня, окупанти знову зробили таку спробу, однак вкотре були змушені відійти із втратами.

На інших ділянках, де війська РФ спробували прорвати українську оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий.

«Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ», - пояснив Гайдай.

Також голова ОВА розповів, що протягом минулої доби окупанти застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей.

Крім того, війська РФ намагалися штурмувати одразу за вісьмома напрямками, але під тиском українських захисників відступили. При цьому, бої продовжуються ще на трьох ділянках.

Лише за минулу ніч загарбники випустили 12 ракет, а також здійснили 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної.

Тим часом, на окупованих територіях загарбники пропонують роботу, але невідомо, чи будуть платити за неї, а безпечних умов праці окупанти не створили.

За словами голови ОВА, росіяни щодня звітують про розмінування окупованих міст, перш за все, об’єктів критичної інфраструктури та будинків. Однак насправді, багатоповерхівки, де знайдені нерозірвані снаряди, окупанти просто огороджують сигнальними стрічками.

Загарбники заявили, що нібито провели обстеження ділянок навколо ліній електропередачі, при цьому ж самі вчора повідомили про загибель двох енергетиків та поранення ще одного внаслідок підриву автомобіля у Смоляниновому, де бойових дій майже не було і війська РФ перебували там із березня.

«Зокрема, «обстежені і розміновані» 83 підстанції та чотири повітряні лінії в Рубіжному, 47 ТП та одну ПЛ в Лисичанську, 89 ТП та дві ЛЕП в Сєвєродонецьку, у тому числі і ту, поблизу якої і загинули електрики», - розповів Гайдай.

Голова ОВА закликав людей бути дуже обережними, оскільки розмінування на окупованих територіях майже не відбувається.