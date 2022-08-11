Росія не зможе виконати експортні замовлення на бронетехніку — британська розвідка

До того ж рівень довіри до її зброї сильно впав після поразок в Україні, інформує ZN.ua.

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через великий попит на них для власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій, заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Так, нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового модернізованого T-72B основного бойового танка. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації основних танків, яка раніше була укладена з російською державною компанією «Уралвагонзавод».

«Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох систем озброєнь підірвана їх асоціацією з поганою дією російських військ у війні в Україні», - зазначає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NhsgyrWLNM

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 11, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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