Швейцарія представлятиме інтереси України в Росії

Українські дипломатичні установи на території Росії відсутні, інформує ZN.ua.

Швейцарія представлятиме інтереси України в Росії
Швейцарія представлятиме інтереси України
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Міністерство закордонних справ за дорученням президента України Володимира Зеленського домовилось зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Про це йдеться у повідомленні МЗС.

«МЗС України докладає максимум зусиль задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів», - зазначають у відомстві.

У МЗС вибір на корись Швейцарії пояснили її великим досвідом у виконанні подібних функцій.


Артем Руденко, ZN.ua





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