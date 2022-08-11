Швейцарія представлятиме інтереси України в Росії

Міністерство закордонних справ за дорученням президента України Володимира Зеленського домовилось зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Про це йдеться у повідомленні МЗС.

«МЗС України докладає максимум зусиль задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів», - зазначають у відомстві.

У МЗС вибір на корись Швейцарії пояснили її великим досвідом у виконанні подібних функцій.