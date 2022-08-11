Війська РФ 24 лютого пішли в наступ, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання — Резніков

Через свою самовпевненість росіяни порушили власні ж інструкції та правила, інформує ZN.ua.

Війська РФ 24 лютого пішли в наступ, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання — Резніков
© Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська на початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого почали наступ, не підготувавшись належним чином, зокрема, вони не сформували ударні угруповання. Про це Резніков розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Ви проаналізуйте публічні доповіді і наших розвідок, і партнерів. І ви побачите, що станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д.», - заявив глава Міноборони.

Резніков наголосив, що війська РФ насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. На його думку, наслідком цього стала зокрема, можливість послідовної деокупації Київщини, Чернігівщини і Сумщини.

Глава Міноборони сказав, що він особисто об'їжджав всі рубежі. У відповідь на запитання про те, що його найбільше вразило, Резніков заявив, що росіяни порушили свої ж інструкції і правила.

«За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму», - пояснив він.

За словами Резнікова, це означає, що окупанти пішли у наступ, не будучи остаточно готові. Саме тому їхні логістичні ланцюжки так легко різалися. Те ж саме відбулося і в Білорусі.

«З точки зору військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми казали, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час – тиждень, два, три», - додав глава Міноборони.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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