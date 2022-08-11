Мобілізація в Україні: керівник ТЦК розповів, скільки добровольців зараз хочуть вступити до лав ЗСУ

Загальна мобілізація триває шостий місяць.

Мобілізація в Україні: керівник ТЦК розповів, скільки добровольців зараз хочуть вступити до лав ЗСУ

Через військове вторгнення РФ в Україні введений воєнний стан та загальна мобілізація. Очільник Дарницького ТЦК у Києві полковник Руслан Тригуб розповів в інтерв'ю «Громадське», як проходять мобілізаційні заходи, чому поменшало охочих добровільно вступити до ЗСУ.

Чи стало менше добровольців в Україні

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ринули великі потоки добровольців, охочих вступити до лав ЗСУ. Нині їх кількість суттєво знизилась.

«Приходять [добровольці], але дуже-дуже мало. Усі черги в територіальні центри, які показують по телебаченню, – це черги людей, які хочуть отримати відстрочку, пройти медичну комісію чи мають якісь інші питання. Зі 100 людей добровольців буде приблизно троє. А на початку агресії із кожної сотні лише троє приходили по довідки», – зазначив Тригуб.

На його думку, коли ворог був близько – тоді був більший патріотизм.

«Зараз ворог трохи далі, і, хоча він досі в нашій державі, люди вважають, що війна вже не в нас», – сказав він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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