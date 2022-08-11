Глава МЗС Чехії підтримав припинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформаційне агентство ?TK.

Глава чеського МЗС заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС наприкінці серпня в Празі. На його думку, під час російської агресії про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови.