Новостей.COM ⇒
2022-08-11
Глава МЗС Чехії підтримав припинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу
Однак, знайти консенсус буде непросто.
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформаційне агентство ?TK.
Глава чеського МЗС заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС наприкінці серпня в Празі. На його думку, під час російської агресії про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови.
Юлія Мельничук, ZN.ua