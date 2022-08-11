Глава МЗС Чехії підтримав припинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

Однак, знайти консенсус буде непросто.

Глава МЗС Чехії підтримав припинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформаційне агентство ?TK.

Глава чеського МЗС заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС наприкінці серпня в Празі. На його думку, під час російської агресії про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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