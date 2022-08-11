У Маріуполі окупанти розміщали міни на дитячих майданчиках

В окупованому Маріуполі росіяни розміщали міни навіть на дитячих майданчиках і тепер жителі їх знаходять. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За повідомленням міськради в Маріуполі більшість дворів досі не розміновані.

«Досі більшість дворів та будинків міста не обстежені та не розміновані. Тому закликаємо маріупольців уважно пересуватися містом. Не наближалися до невідомих предметів», - звертаються до жителів міста у міськраді.

Також, у Міській раді Маріуполя закликають жителів міста не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням.

«Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим!», - резюмували у міськраді.