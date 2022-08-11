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2022-08-11
У Маріуполі окупанти розміщали міни на дитячих майданчиках
Двори міста досі не розміновані
У Маріуполі росіяни мінували дитячі майданчики© Маріупольська міська рада
В окупованому Маріуполі росіяни розміщали міни навіть на дитячих майданчиках і тепер жителі їх знаходять. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
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«Досі більшість дворів та будинків міста не обстежені та не розміновані. Тому закликаємо маріупольців уважно пересуватися містом. Не наближалися до невідомих предметів», - звертаються до жителів міста у міськраді.
Також, у Міській раді Маріуполя закликають жителів міста не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням.
«Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим!», - резюмували у міськраді.
Артем Руденко, ZN.ua