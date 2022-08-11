У Маріуполі окупанти розміщали міни на дитячих майданчиках

Двори міста досі не розміновані

У Маріуполі окупанти розміщали міни на дитячих майданчиках
У Маріуполі росіяни мінували дитячі майданчики
© Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі росіяни розміщали міни навіть на дитячих майданчиках і тепер жителі їх знаходять. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За повідомленням міськради в Маріуполі більшість дворів досі не розміновані.

«Досі більшість дворів та будинків міста не обстежені та не розміновані. Тому закликаємо маріупольців уважно пересуватися містом. Не наближалися до невідомих предметів», - звертаються до жителів міста у міськраді.

Також, у Міській раді Маріуполя закликають жителів міста не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням.

«Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим!», - резюмували у міськраді.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
11 вересня під питанням: окупанти мовчать про референдум на захоплених територіях – Хлань11 вересня під питанням: окупанти мовчать про референдум на захоплених територіях – Хлань
"Будуть відкинуті за Дніпро, або втоплені в Дніпрі": окупанти змирилися з тим, що правий берег доведеться залишити"Будуть відкинуті за Дніпро, або втоплені в Дніпрі": окупанти змирилися з тим, що правий берег доведеться залишити
«Україну вже поділили, а на заході ходять злоті»: окупанти тиснуть на українців в окупації«Україну вже поділили, а на заході ходять злоті»: окупанти тиснуть на українців в окупації
Жителі Маріуполя досі залишаються без світла: окупанти підключають до мережі тільки свої установиЖителі Маріуполя досі залишаються без світла: окупанти підключають до мережі тільки свої установи
Уряд пропонує змінити закон про відповідальність за колабораціонізмУряд пропонує змінити закон про відповідальність за колабораціонізм
Із окупованого Маріуполя на фронт окупанти перевозять ППО С-300 – АндрющенкоІз окупованого Маріуполя на фронт окупанти перевозять ППО С-300 – Андрющенко
Окупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської областіОкупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської області
Окупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фотоОкупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фото
Окупанти ударами з "Градів" убили 11 людей на Дніпропетровщині: фото руйнуваньОкупанти ударами з "Градів" убили 11 людей на Дніпропетровщині: фото руйнувань
За добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в УкраїніЗа добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости