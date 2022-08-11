Росіяни досі спантеличені тим, як Україна дотягнулась до Новофедорівки – ISW

Російські посадовці залишаються збентеженими атакою на військовий аеродром «Саки» в окупованому Криму, а саме тим, як українцям вдалося дістатися до нього на глибину 225 км в тил. Україні вигідно зберігати інтригу щодо того, до чого ще ЗСУ можуть дістати. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ( ISW ) за 10 серпня.

«Змішані історії в російських ЗМІ та серед російських блогерів свідчать про те, що або офіційні особи Міністерства оборони Росії мають конкуруючі теорії щодо атаки та діляться ними зі ЗМІ, або Кремль не зміг скоординувати свою інформаційну операцію. Україна здійснила успішну атаку поки що в тилу Росії. Російські сили на авіабазі, швидше за все, вже знають, що сталося, але, можливо, ще не розуміють, як і звідки саме українські сили здійснили атаку», – сказано у звіті (ISW).