Новостей.COM ⇒
2022-08-11
Ворог з "Ураганів" вдарив по Бахмуту: багато вбитих та поранених
У середу, 10 серпня російські окупанти обстріляли обстріляли Бахмут Донецької області - серед мирних жителів є загиблі та поранені, інформує
Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.
Противник обстріляв центральну частину міста снарядами з РСЗВ "Ураган" - за даними правоохоронних органів загинули семеро людей, ще шість отримали поранення. Окупанти пошкодили магазини, багатоповерхівки та приватні будинки.
Фото наслідків удару опублікував у Telegram начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликав мешканців евакуюватись.
Євген Устименко, Апостроф