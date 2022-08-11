Ворог з "Ураганів" вдарив по Бахмуту: багато вбитих та поранених

У середу, 10 серпня російські окупанти обстріляли обстріляли Бахмут Донецької області - серед мирних жителів є загиблі та поранені, інформує Апостроф .

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Противник обстріляв центральну частину міста снарядами з РСЗВ "Ураган" - за даними правоохоронних органів загинули семеро людей, ще шість отримали поранення. Окупанти пошкодили магазини, багатоповерхівки та приватні будинки.

Фото наслідків удару опублікував у Telegram начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликав мешканців евакуюватись.