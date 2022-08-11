Бояться партизанів? На росТБ почали замазувати обличчя колаборантів

На російському пропагандистському телеканалі у сюжетах тепер маскують не тільки обличчя російських окупантів, а й колаборантів, які співпрацюють з окупаційною владою, інформує Апостроф.

Про це свідчать скріншоти з сюжету на федеральному каналі країни-терориста РФ "Перший канал".

У двох сюжетах із Запорізької області та Херсона, які знімали російські пропагандисти, видно лише розмиті обличчя місцевих чиновників - вони співпрацюють з окупаційною адміністрацією і видають паспорти країни-агресора РФ на окупованих українських територіях.

У такий спосіб пропагандисти намагаються захистити колаборантів від партизанської розправи та ускладнити роботу кібервійськам України, які займаються встановленням особистості держзрадників для передачі даних правоохоронним органам.


Ліза Бровко, Апостроф





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