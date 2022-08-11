Російська авіація вторглася в простір Естонії: влада країни зробила заяву

Міністерство закордонних справ Естонії в середу викликало посла Росії для висловлення протесту та вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону днем раніше.

Про це йдеться в заяві естонського МЗС.

Порушення кордону сталося на південному сході Естонії в районі прикордонного переходу Койдула, коли російський гелікоптер Мі-8 без дозволу увійшов в естонський повітряний простір.

"З погляду Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який аж ніяк не є прийнятним", – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Естонії.

На зустрічі представник естонського МЗС висловив позицію міністерства, яке знову рішуче засудило агресію Росії в Україні. Також було наголошено, що Росія має поважати принципи національного суверенітету та територіальної цілісності та міжнародного права.